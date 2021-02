Kate Middleton e William verso il quarto figlio. La Regina “preoccupata” (Di sabato 13 febbraio 2021) Kate Middleton e William sarebbero pronti per il quarto figlio, ma la notizia di un nuovo royal baby avrebbe reso la Regina piuttosto preoccupata. A svelarlo è Us Magazine, secondo cui i Cambridge starebbero progettando l’arrivo di un altro figlio dopo George, Charlotte e Louis. In passato Kate non aveva mai nascosto la volontà di allargare ulteriormente la famiglia, ma i suoi sogni si erano scontrati con il netto rifiuto di William. “Ci ha messo un po’ a convincere il marito, che si sentiva sopraffatto dall’idea del quattro figlio – ha spiegato una fonte, secondo cui, William alla fine avrebbe ceduto -. Si è lasciato contagiare dall’entusiasmo della moglie. William ... Leggi su dilei (Di sabato 13 febbraio 2021)sarebbero pronti per il, ma la notizia di un nuovo royal baby avrebbe reso lapiuttosto. A svelarlo è Us Magazine, secondo cui i Cambridge starebbero progettando l’arrivo di un altrodopo George, Charlotte e Louis. In passatonon aveva mai nascosto la volontà di allargare ulteriormente la famiglia, ma i suoi sogni si erano scontrati con il netto rifiuto di. “Ci ha messo un po’ a convincere il marito, che si sentiva sopraffatto dall’idea del quattro– ha spiegato una fonte, secondo cui,alla fine avrebbe ceduto -. Si è lasciato contagiare dall’entusiasmo della moglie....

