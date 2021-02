Juventus, tegola Rabiot: salterà la prossima di Serie A (Di sabato 13 febbraio 2021) Squalifica Rabiot: il centrocampista francese ammonito nel finale di Napoli Juventus. Era diffidato, salterà la prossima Nel finale di Napoli-Juventus, Adrien Rabiot ha ricevuto un cartellino giallo per aver scagliato la palla lontano. Il giocatore bianconero era diffidato: con il giallo ricevuto al Maradona, salterà la prossima gara di Serie A. Il francese sconterà la squalifica contro il Crotone, nel prossimo match di campionato. La Juve deve fare i conti anche con l’infortunio di Arthur. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Squalifica: il centrocampista francese ammonito nel finale di Napoli. Era diffidato,laNel finale di Napoli-, Adrienha ricevuto un cartellino giallo per aver scagliato la palla lontano. Il giocatore bianconero era diffidato: con il giallo ricevuto al Maradona,lagara diA. Il francese sconterà la squalifica contro il Crotone, nel prossimo match di campionato. La Juve deve fare i conti anche con l’infortunio di Arthur. Leggi su Calcionews24.com

