HBO Max arriva anche in Italia? I dettagli della piattaforma streaming (Di sabato 13 febbraio 2021) Presto HBO Max potrebbe espandersi anche nel resto del mondo. La piattaforma streaming arriva anche in Italia? Continua il successo delle varie piattaforme streaming che, complice anche la pandemia globale, hanno ottenuto un nuovo numero di utenza da record e assolutamente mai visto prima. La numero uno in questo senso rimane Netflix, ma anche i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Presto HBO Max potrebbe espandersinel resto del mondo. Lain? Continua il successo delle varie piattaformeche, complicela pandemia globale, hanno ottenuto un nuovo numero di utenza da record e assolutamente mai visto prima. La numero uno in questo senso rimane Netflix, mai L'articolo proviene da Inews.it.

Think_movies : “Peacemaker”: la serie debutterà su HBO Max a gennaio 2022 - IlariaPrete1 : Il pensiero che tra meno di un mese esca justice league snyder cut su hbo max e che in Italia non sarà disponibile… - LucaParry85 : RT @comicus_it: La serie DC Peacemaker con John Cena arriverà su HBO Max a gennaio 2022: - FumodiChina : RT @comicus_it: La serie DC Peacemaker con John Cena arriverà su HBO Max a gennaio 2022: - ItaSmartReview : HBO Max in arrivo al di fuori degli USA... ma non ancora in Italia - -