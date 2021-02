De Ligt: «Napoli-Juventus è sempre una grande partita. Adesso proviamo a vincere» (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel prepartita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport, il difensore bianconero De Ligt. la prima volta al Maradona. Ne hai parlato con i tuoi compagni più esperti? «Napoli-Juventus è sempre una grande partita. Per tutte e due le squadre. Adesso proviamo a vincere». È tornata la Juventus? «Siamo a metà stagione, abbiamo giocato tante partite insieme, giochiamo meglio, ma proviamo a cercare di arrivare sempre ad un livello più alto, è questo l’importante per noi». Il Napoli potrebbe essere molto offensivo, oggi. In difesa state facendo bene, cosa è cambiato? Giocare accanto a Chiellini ti dà più certezze? «Da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel predi, ai microfoni di Sky Sport, il difensore bianconero De. la prima volta al Maradona. Ne hai parlato con i tuoi compagni più esperti? «una. Per tutte e due le squadre.». È tornata la? «Siamo a metà stagione, abbiamo giocato tante partite insieme, giochiamo meglio, maa cercare di arrivaread un livello più alto, è questo l’importante per noi». Ilpotrebbe essere molto offensivo, oggi. In difesa state facendo bene, cosa è cambiato? Giocare accanto a Chiellini ti dà più certezze? «Da ...

forumJuventus : #JuveNapoli, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in avanti. Alex Sandro e Danilo si gioca… - romeoagresti : ?? Demiral-De Ligt ?? Morata prova a recuperare per la panchina ?? Arthur out ?? Dybala mette nel mirino la conv… - sscalcionapoli1 : De Ligt: 'Napoli-Juve è sempre una grande partita, noi proviamo a vincere sempre' #SerieATIM #NapoliJuve… - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #deligt Juventus, de Ligt a Sky: “Col Napoli sempre belle pa… - MundoNapoli : De Ligt: 'Napoli-Juve è sempre una partita bellissima '. -