Corsera: De Laurentiis cerca una soluzione per la stagione più sfortunata degli ultimi anni (Di sabato 13 febbraio 2021) Il presidente De Laurentiis sarà in tribuna al Maradona questa sera per seguire Napoli-Juve e stare vicino alla squadra in un momento tanto delicato, ma secondo il Corriere della Sera, il patron azzurro rifletterà anche su quale sia la soluzione più opportuna per dare un senso alla stagione più sfortunata degli ultimi anni, sperando nel risveglio collettivo. Napoli-Juve è la sfida di tutte le sfide ed arriva in un momento in cui potrebbe cambiare le sorti del Napoli Il dialogo con tutta l’area tecnica (l’allenatore e il direttore sportivo) è ridotto all’essenziale da qualche settimana. Basta poco per riprenderlo o interromperlo definitivamente. E tutto passa attraverso la sfida più attesa (e più temuta) allo stadio Maradona. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Il presidente Desarà in tribuna al Maradona questa sera per seguire Napoli-Juve e stare vicino alla squadra in un momento tanto delicato, ma secondo il Corriere della Sera, il patron azzurro rifletterà anche su quale sia lapiù opportuna per dare un senso allapiù, sperando nel risveglio collettivo. Napoli-Juve è la sfida di tutte le sfide ed arriva in un momento in cui potrebbe cambiare le sorti del Napoli Il dialogo con tutta l’area tecnica (l’allenatore e il direttore sportivo) è ridotto all’essenziale da qualche settimana. Basta poco per riprenderlo o interromperlo definitivamente. E tutto passa attraverso la sfida più attesa (e più temuta) allo stadio Maradona. L'articolo ilNapolista.

napolista : Corsera: #DeLaurentiis cerca una soluzione per la stagione più sfortunata degli ultimi anni Il dialogo con tutta l… - infoitsport : CorSera – Gattuso rischia l’esonero, De Laurentiis può cambiare tecnico in un caso - cn1926it : CorSera – #Gattuso rischia l’esonero, #DeLaurentiis può cambiare tecnico in un caso - infoitsport : CorSera – Gattuso, tensioni ambientali devastanti: vive le riflessioni di De Laurentiis - cn1926it : CorSera – #Gattuso, tensioni ambientali devastanti: vive le riflessioni di #DeLaurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Laurentiis CorSera - Per Gattuso decisiva la partita contro la Juventus

Il quotidiano riferisce che l'intenzione di De Laurentiis è quella di proseguire fino a fine stagione senza forti scossoni; il crollo quasi verticale, però, potrebbe portare un cambiamento di rotta. ...

Corsera: difendere Gattuso diventa difficile. Il rischio esonero c'è

Sebbene in alcuni ambienti si sia convinti che il presidente De Laurentiis abbia già fatto la sua scelta, cioè quella di terminare la stagione con Gattuso, i dubbi restano difendere Gattuso diventa ...

Corsera: De Laurentiis pensa anche ad Allegri per il Napoli - ilNapolista IlNapolista Corsera: De Laurentiis cerca una soluzione per la stagione più sfortunata degli ultimi anni

Basta poco per riprenderlo o interromperlo definitivamente Il presidente De Laurentiis sarà in tribuna al Maradona questa sera per seguire Napoli-Juve e stare vicino alla squadra in un momento tanto ...

CorSera – Gattuso rischia l’esonero, De Laurentiis può cambiare tecnico in un caso

attuso rischia l’esonero. Tutta la squadra è disperante. La volontà di De Laurentiis sarebbe quella di arrivare in fondo alla stagione senza scossoni. E non può bastare la fiammata di inizio ripresa a ...

Il quotidiano riferisce che l'intenzione di Deè quella di proseguire fino a fine stagione senza forti scossoni; il crollo quasi verticale, però, potrebbe portare un cambiamento di rotta. ...Sebbene in alcuni ambienti si sia convinti che il presidente Deabbia già fatto la sua scelta, cioè quella di terminare la stagione con Gattuso, i dubbi restano difendere Gattuso diventa ...Basta poco per riprenderlo o interromperlo definitivamente Il presidente De Laurentiis sarà in tribuna al Maradona questa sera per seguire Napoli-Juve e stare vicino alla squadra in un momento tanto ...attuso rischia l’esonero. Tutta la squadra è disperante. La volontà di De Laurentiis sarebbe quella di arrivare in fondo alla stagione senza scossoni. E non può bastare la fiammata di inizio ripresa a ...