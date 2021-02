Conte: “Chiedo scusa per la querelle con Agnelli. Non siamo stati un modello” (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della conferenza stampa pre-gara in vista della Lazio, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato della situazione verificatasi a Torino con Andrea Agnelli, chiedendo scusa. Queste le sue parole: “Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino sui quali c’è stato un risvolto mediatico evidentemente notevole. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti e questo per me è molto importante. Detto questo, noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e perciò mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato sicuramente più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può succedere a tutti. Ora però concentriamoci sul campo perché la gente vuole il calcio, non pettegolezzi e situazioni ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della conferenza stampa pre-gara in vista della Lazio, Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato della situazione verificatasi a Torino con Andrea, chiedendo. Queste le sue parole: “Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino sui quali c’è stato un risvolto mediatico evidentemente notevole. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti e questo per me è molto importante. Detto questo, noi ricopriamo un ruolo importante,modelli educativi e perciò mi dispiace, sono qui perrmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato sicuramente più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può succedere a tutti. Ora però concentriamoci sul campo perché la gente vuole il calcio, non pettegolezzi e situazioni ...

SkySport : Inter-Lazio, Conte: 'A Torino reazione sbagliata, chiedo scusa. Siamo dei modelli' - ItaSportPress : Inter, Conte: 'Chiedo scusa per il gesto di Torino. Con la Lazio test difficile e stimolante' -… - JacopoSorbo : RT @FrancescoOrdine: Antonio Conte: “Chiedo scusa, ho sbagliato a reagire agli insulti”. Così si fa - clikservernet : Conte: “Chiedo scusa per la querelle con Agnelli. Non siamo stati un modello” - Noovyis : (Conte: “Chiedo scusa per la querelle con Agnelli. Non siamo stati un modello”) Playhitmusic - -