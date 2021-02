Calano nuove partite Iva in FVG nell’anno del Covid: -12% (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel 2020 sono diminuite le aperture Nel corso del 2020 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 7.276 nuove partite Iva, circa 1.000 in meno rispetto all’anno precedente (-12%), una diminuzione leggermente inferiore a quella nazionale (-14,8%). Le province di Udine (-15,2%) e Pordenone (-15,9%) presentano le flessioni più consistenti; Trieste fa segnare un calo del -8,2%, Gorizia è l’unica che registra un incremento, seppure di sole 30 unità (+3,6%). A livello nazionale solo altre due province presentano una variazione positiva: Treviso (+12,6%) e Verona (+1,4%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati del ministero dell’Economia e delle Finanze. In Fvg, dunque, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso si è interrotta la tendenza positiva cominciata nel 2017, dopo che nel 2016 si era ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel 2020 sono diminuite le aperture Nel corso del 2020 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 7.276Iva, circa 1.000 in meno rispetto all’anno precedente (-12%), una diminuzione leggermente inferiore a quella nazionale (-14,8%). Le province di Udine (-15,2%) e Pordenone (-15,9%) presentano le flessioni più consistenti; Trieste fa segnare un calo del -8,2%, Gorizia è l’unica che registra un incremento, seppure di sole 30 unità (+3,6%). A livello nazionale solo altre due province presentano una variazione positiva: Treviso (+12,6%) e Verona (+1,4%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati del ministero dell’Economia e delle Finanze. In Fvg, dunque, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso si è interrotta la tendenza positiva cominciata nel 2017, dopo che nel 2016 si era ...

effe_news : Calano le nuove partite Iva in Fvg nell’anno del Covid: -12% - IRESFVG : Calano le nuove partite Iva in Friuli Venezia Giulia nell’anno del Covid: -12% - IRESFVG : RT @IlFriuli: Effetto Covid, in Fvg calano le nuove partite Iva. Nel 2020 ne sono state aperte 7.276, mille in meno rispetto al 2019, pari… - volalibera1 : RT @IlFriuli: Effetto Covid, in Fvg calano le nuove partite Iva. Nel 2020 ne sono state aperte 7.276, mille in meno rispetto al 2019, pari… -