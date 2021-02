Benvenuti a Roma! L’agenzia per gli investimenti esteri che serve alla Capitale L’idea di Delzio

(Di sabato 13 febbraio 2021) Pubblichiamo un estratto dal libro dal titolo “Liberare Roma. Come ricostruire il sogno della Città Eterna”, edito da Rubbettino e scritto dall’editorialista, manager, saggista e docente Luiss Francesco(qui una sua recente intervista a Formiche.net). Il saggio sarà presentato lunedì prossimo, 15 febbraio, dalle 17:30 alle 19:00, nel corso del webinar organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) in partnership con l’associazione La Scossa.presentazione parteciperanno, oltre all’autore e al presidente I-Com Stefano da Empoli, anche la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, il deputato della Lega Claudio Durigon, la deputata del Partito democratico Beatrice Lorenzin, la deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni, e Luciano Nobili, deputato di Italia ...

