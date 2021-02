Ultimi sondaggi Index: Draghi dovrebbe mediare coi partiti per 68,2% italiani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera o al più tardi domenica il premier incaricato Draghi potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e presentare la squadra di ministri. L’ipotesi che si fa strada è che della compagine governativa faranno parte sia tecnici che politici ma non i leader dei partiti. Uno scenario, quest’ultimo, che trova il favore del 51,4% degli italiani secondo gli Ultimi sondaggi Index per Piazza Pulita andati in onda l’11 febbraio. A volere invece i leader dei partiti al governo è il 33% degli intervistati. Che siano presenti o meno i leader, secondo il 68,2% sarebbe meglio se Draghi mediasse tra le posizioni dei vari partiti che lo sostengono. Solo il 19,9% ritiene che l’ex presidente della Bce debba decidere tutto da solo. Intanto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera o al più tardi domenica il premier incaricatopotrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e presentare la squadra di ministri. L’ipotesi che si fa strada è che della compagine governativa faranno parte sia tecnici che politici ma non i leader dei. Uno scenario, quest’ultimo, che trova il favore del 51,4% deglisecondo gliper Piazza Pulita andati in onda l’11 febbraio. A volere invece i leader deial governo è il 33% degli intervistati. Che siano presenti o meno i leader, secondo il 68,2% sarebbe meglio semediasse tra le posizioni dei variche lo sostengono. Solo il 19,9% ritiene che l’ex presidente della Bce debba decidere tutto da solo. Intanto ...

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa l'indice di fiducia del Premier incaricato Mario Draghi è raddoppiata in soli tre mesi . A pochi giorni dalla nascita del ...

Le intenzioni di voto negli ultimi sondaggi elettorali Index Research La Lega guadagna lo 0,4% e sale al 24,4%, confermandosi sempre più il primo partito in Italia. Fratelli d'Italia subisce una ...

Lo rivela un nuovo sondaggio del Parlamento europeo, in base al quale gli italiani intervistati che hanno un'immagine positiva o molto positiva dell'Ue si assestano al 43%, con 11 punti percentuali di ...

«No al vaccino Astrazeneca per i medici liberi professionisti under 55. Stante le informazioni ad oggi disponibili circa l'efficacia, riteniamo non sia corretto per professionisti che ...

