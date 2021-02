Ufficiale | Justin Che dal FC Dallas al Bayern Monaco

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il FCha ceduto in prestito il giovaneChe al. Il difensore classe 2003 si misurerà quindi col calcio europeo, sulle orme di Weston McKennie e Bryan Reynolds, entrambi cresciuti in Texas. Ecco l’annuncio: FChas loaned HomegrownChe to @FCUS. Che is the second FCHomegrown to join FCon loan since the Elite Player Development partnership was formed three years ago. — FC(@FC) February 12, 2021 Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.