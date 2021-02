Ufficiale | Corbari rinnova col Piacenza fino al 2023

NewsTuttoC : UFFICIALE - Piacenza, Corbari prolunga fino al 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Corbari

alfredopedulla.com

Scazzola schiera 4 under,ritorna a centrocampo, Marchi fa l'esordioe Gonzi - De Respinis sono la coppia d'attacco. Ascolta LIVORNO - PIACENZA su Radio Sound con collegamenti CLICCA QUI PER LO STREAMING Le ......Piacenza sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sitodi ... con un 3-5-2 come modulo di partenza: Libertazzi; Battistini, Bruzzone,; Simonetti, ...Con una nota ufficiale Piacenza Calcio 1919 comunica il prolungamento del contratto del giocatore Andrea Corbari sino al 30/06/2023. FONTE: tuttomercatoweb.com ...