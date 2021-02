Travaglio | “Il M5S si è calato le brache | non conterà più niente”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Prima di calarsi leavrebbero dovuto chiedere qualche garanzia in più. Non conteranno più”. Il direttore de Il Fatto quotidiano Marconon risparmia aspre critiche al Movimento Cinque Stelle dopo la decisione, ratificata ieri dal voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau, di sostenere il nuovo governo Draghi. Una scelta che è costata l’abbandono di Alessandro Di Battista, esponente storico dell’ala più oltranzista nel M5S., ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, è stato duro anche verso Beppe Grillo. “È tutt’altro che scemo”, ha detto Marcosul fondatore del Movimento. “Si è trattata di una circonvenzione di capace. È stato intortato da quel volpone di Draghi con la supercazzola del super-ministero della Transizione ecologica”. “Una spaccatura ci ...

Secondo Marco, oraè destinato a implodere. " Una spaccatura ci sarà per forza, ci sarà qualcuno che non ha lo stomaco così forte da andare al governo con Berlusconi e con chi gli ha ...