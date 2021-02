Svolta in Fastweb | aboliti i cartellini di entrata e uscita dal lavoro

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ha deciso di abolire idie didal. Rivoluzione culturale in arrivo? ROMA –ha deciso di abolire idie didalper i dipendenti. Nei prossimi mesi, quindi, i tremila dipendenti dell’azienda non dovranno più timbrare al loro arrivo e la produttività non sarà misurata sulle ore di presenza fisica nella struttura, ma sul perseguimento degli obiettivi. Una decisione che potrebbe essere l’inizio di una rivoluzione culturale. Con la pandemia è aumentato lo smart working e non si esclude la possibilità di continuare a mantenere ilflessibile anche dopo il ritorno alla normalità.: ...

Fastweb ha deciso di abolire i cartellini di entrata e di uscita dal lavoro. Rivoluzione culturale in arrivo? ROMA – Fastweb ha deciso di abolire i cartellini di entrata e di uscita dal lavoro per i d ...
La produttività dei quasi 3 mila addetti dell'azienda di telecomunicazioni non sarà più misurata sulla presenza fisica, ma «sul perseguimento degli obiettivi» ...