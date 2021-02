Stop al parcheggio selvaggio dei monopattini: così finiscono in una "scena del crimine" (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'iniziativa di cinque ragazze dell'Istituto europeo di design di Roma per sensibilizzare a parcheggiare meglio i monopattini e a realizzare dei parcheggi appositi L'iniziativa di cinque ragazze dell'Istituto europeo di design di Roma per sensibilizzare a parcheggiare meglio i monopattini e a realizzare dei parcheggi appositi Leggi su it.mashable (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'iniziativa di cinque ragazze dell'Istituto europeo di design di Roma per sensibilizzare a parcheggiare meglio ie a realizzare dei parcheggi appositi L'iniziativa di cinque ragazze dell'Istituto europeo di design di Roma per sensibilizzare a parcheggiare meglio ie a realizzare dei parcheggi appositi

DigitalkPR : Stop al parcheggio selvaggio dei monopattini: così finiscono in una 'scena del crimine' L'iniziativa di cinque raga… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: OSTIA STELLA POLARE, ADIACENZE ASILO NIDO COMUNALE CORALLI, ANCHE UN PO PIU' AVANTI USCITA PARCHEGGIO CHIOSCO BIAGIO E… - GHERARDIMAURO1 : OSTIA STELLA POLARE, ADIACENZE ASILO NIDO COMUNALE CORALLI, ANCHE UN PO PIU' AVANTI USCITA PARCHEGGIO CHIOSCO BIAGI… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: MANCANTE DA ANNI, UNO STOP ALL' USCITA DELL' ASILO NIDO CORALLI INCROCIO CON VIA MAR DEI CORALLI.....OCCORRE UN PICCOLO… - GHERARDIMAURO1 : MANCANTE DA ANNI, UNO STOP ALL' USCITA DELL' ASILO NIDO CORALLI INCROCIO CON VIA MAR DEI CORALLI.....OCCORRE UN PIC… -