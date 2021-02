Quando riaprono i ristoranti a cena? Per Miozzo (Cts) solo con controlli rigorosi: “Serve l’esercito” (Di venerdì 12 febbraio 2021) In questi giorni al centro dei dibattiti sul nuovo Dpcm c’è la presa in considerazione dell’apertura serale dei ristoranti. Diversi sono i problemi che potrebbero nascere a seguito di una risposta favorevole alla richiesta disperata dei ristoratori (costretti da mesi e mesi a orari ristrettissimi). Il coordinatore del Cts, in un’intervista rilasciata a La Repubblica sembra favorevole alla riapertura dei ristoranti ma a patto di un controllo ferrato nei luoghi d’assembramenti. “La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia: il Paese è in grande sofferenza con milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità“, afferma Agostino Miozzo. Leggi anche: Nuovo Dpcm marzo 2021: cosa cambia per cinema, palestre, sci e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) In questi giorni al centro dei dibattiti sul nuovo Dpcm c’è la presa in considerazione dell’apertura serale dei. Diversi sono i problemi che potrebbero nascere a seguito di una risposta favorevole alla richiesta disperata dei ristoratori (costretti da mesi e mesi a orari ristrettissimi). Il coordinatore del Cts, in un’intervista rilasciata a La Repubblica sembra favorevole alla riapertura deima a patto di un controllo ferrato nei luoghi d’assembramenti. “La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia: il Paese è in grande sofferenza con milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità“, afferma Agostino. Leggi anche: Nuovo Dpcm marzo 2021: cosa cambia per cinema, palestre, sci e ...

