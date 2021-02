Mario Draghi accetta l’incarico di Governo: giuramento alle 12 di sabato 13 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi ha accettato l’incarico di Governo. Il presidente incaricato formerà il nuovo esecutivo su incarico di Sergio Mattarella e il giuramento con tanto di scambio della campanella avverrà a partire dalle ore 12 di sabato 13 febbraio. L’ex presidente della Banca Centrale Europea, dunque, ha sciolto la riserva e ha accettato di dar vita a un Governo misto di tipo tecnico e politico. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021)hatodi. Il presidente incaricato formerà il nuovo esecutivo su incarico di Sergio Mattarella e ilcon tanto di scambio della campanella avverrà a partire dore 12 di13. L’ex presidente della Banca Centrale Europea, dunque, ha sciolto la riserva e hato di dar vita a unmisto di tipo tecnico e politico. SportFace.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - FerdiGiugliano : Per anni Mario Draghi ha tenuto riservate decisioni di politica monetaria capaci di sconvolgere i mercati globali.… - giornaleradiofm : I just added “Mario Draghi - Formazione del Governo” to GIORNALE RADIO on #Vimeo: - EtmelaineA : RT @gennaromigliore: Questa narrazione dell’Europa “matrigna” è stata finalmente smontata dai fatti. E oggi è evidente a tutti: anche a chi… -