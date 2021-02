Ma quante dosi di vaccino servono per diventare immuni? (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Authority per la salute francese ha dato parere favorevole alla somministrazione di una dose unica di vaccino per le persone che hanno già avuto il Covid-19. Questo, hanno spiegato gli scienziati, «perché queste persone hanno già elaborato in occasione dell’infezione una memoria immunitaria. La dose unica di vaccino svolgerà il ruolo di richiamo», hanno aggiunto i componenti dell’Authority. La Francia è il primo paese a raccomandare una dose unica per chi è già stato contagiato. LEGGI ANCHE –> Per «motivi tecnici», la piattaforma per prenotare i vaccini over 80 nel Lazio sarà attivata alle 12 Ma allora, quante dosi di vaccino servono per diventare immuni? Le persone precedentemente infettate dal nuovo coronavirus possono avere una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Authority per la salute francese ha dato parere favorevole alla somministrazione di una dose unica diper le persone che hanno già avuto il Covid-19. Questo, hanno spiegato gli scienziati, «perché queste persone hanno già elaborato in occasione dell’infezione una memoriataria. La dose unica disvolgerà il ruolo di richiamo», hanno aggiunto i componenti dell’Authority. La Francia è il primo paese a raccomandare una dose unica per chi è già stato contagiato. LEGGI ANCHE –> Per «motivi tecnici», la piattaforma per prenotare i vaccini over 80 nel Lazio sarà attivata alle 12 Ma allora,diper? Le persone precedentemente infettate dal nuovo coronavirus possono avere una ...

giornalettismo : La Francia è diventata il primo paese a raccomandare un'unica dose di vaccino per chi è stato già contagiato dal co… - mariopaganessi : Regioni e vaccini acquistati in proprio, Pfizer rilancia: «Quante dosi vi servono?» - Raffael01089193 : RT @UbaldoLorenzo: Il superfarmaco basato sui anticorpi monoclonali riduce del 70% l'ospedalizzazione per Covid. Offerte 10000 dosi gratis… - alerussello : Regioni e vaccini acquistati in proprio, Pfizer rilancia: «Quante dosi vi servono?» - Giorgia92876831 : RT @UbaldoLorenzo: Il superfarmaco basato sui anticorpi monoclonali riduce del 70% l'ospedalizzazione per Covid. Offerte 10000 dosi gratis… -