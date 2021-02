LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Ballerini concede il bis, secondo Ciccone! Cade Alaphilippe (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui. Grazie per essere rimasti con noi, ora vi diamo appuntamento domani con Mont Ventoux. 16.42 Da segnalare che con il gruppo di testa è arrivato anche un bravissimo Alessandro Covi, mentre Fabio Aru ha perso 19? da Ballerini. 16.40 Ricapitoliamo quanto successo nel finale: Alaphilippe si è agganciato con Vlasov ed è caduto all’imbocco dell’ultimo chilometro. Davide Ballerini, dunque, ha fatto la volata per la Deceuninck Quick-Step e ha vinto davanti a un ottimo Giulio Ciccone. 16.38 Da segnalare che Alexander Vlasov, uno dei favoriti per il successo finale, ha perso 2’36”. 16.36 LA TOP-10 DI tappa Informazione Risultati Profilo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 La nostrasi conclude qui. Grazie per essere rimasti con noi, ora vi diamo appuntamento domani con Mont Ventoux. 16.42 Da segnalare che con il gruppo di testa è arrivato anche un bravissimo Alessandro Covi, mentre Fabio Aru ha perso 19? da. 16.40 Ricapitoliamo quanto successo nel finale:si è agganciato con Vlasov ed è caduto all’imbocco dell’ultimo chilometro., dunque, ha fatto la volata per la Deceuninck Quick-Step e ha vinto davanti a un ottimo Giulio Ciccone. 16.38 Da segnalare che Alexander Vlasov, uno dei favoriti per il successo finale, ha perso 2’36”. 16.36 LA TOP-10 DIInformazione Risultati Profilo di ...

