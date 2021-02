Liga 2020/2021, all’Elche non basta Rigoni: il Celta s’impone per 3-1 a Balaidos (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Celta Vigo ha bisogno di un solo tempo per archiviare la pratica Elche e prendersi la vittoria nel match valido per l’anticipo della ventitreesima giornata di Liga 2020/2021. Finisce 3-1 a Balaidos, dove hanno deciso le reti di Sani Mina al 45? e al 68?, oltre a quella di Mendez al 47?. Gli ospiti hanno siglato al 50? la rete del momentaneo 2-1 grazie all’ex Sampdoria e Atalanta Emiliano Rigoni. La classifica attuale vede il Celta nono con 29 punti e l’Elche penultimo con 18, a -2 dal terzultimo posto occupato dall’Eibar. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) IlVigo ha bisogno di un solo tempo per archiviare la pratica Elche e prendersi la vittoria nel match valido per l’anticipo della ventitreesima giornata di. Finisce 3-1 a, dove hanno deciso le reti di Sani Mina al 45? e al 68?, oltre a quella di Mendez al 47?. Gli ospiti hanno siglato al 50? la rete del momentaneo 2-1 grazie all’ex Sampdoria e Atalanta Emiliano. La classifica attuale vede ilnono con 29 punti e l’Elche penultimo con 18, a -2 dal terzultimo posto occupato dall’Eibar. SportFace.

