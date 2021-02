La Puglia come la Lombardia: c’era un errore nei dati Covid, si torna in giallo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Puglia si è trovata incastrata nello stesso problema della Lombardia: i dati sui contagi da Coronavirus sono stati letti erroneamente. La regione era infatti stata inserita in zona arancione, ma è tornata in zona gialla già da giovedì 11 febbraio dopo la firma sull’ordinanza del ministro Speranza. Una rettifica che arriva dopo un ulteriore monitoraggio da parte della Cabina di Regia, ma l’errore a monte è stato commesso dalla Regione. Conti sbagliati, cosa era successo Nei numeri comunicati la scorsa settimana prima che la Cabina fornisse al suol parere al ministero della Sanità i conteggi non tornavano e hanno portato al mantenimento nella zona arancione. Oggi però alla luce del riconteggio, gli esperti riuniti in via straordinaria hanno convenuto che poteva essere effettuato un ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lasi è trovata incastrata nello stesso problema della: isui contagi da Coronavirus sono stati letti erroneamente. La regione era infatti stata inserita in zona arancione, ma èta in zona gialla già da giovedì 11 febbraio dopo la firma sull’ordinanza del ministro Speranza. Una rettifica che arriva dopo un ulteriore monitoraggio da parte della Cabina di Regia, ma l’a monte è stato commesso dalla Regione. Conti sbagliati, cosa era successo Nei numeri comunicati la scorsa settimana prima che la Cabina fornisse al suol parere al ministero della Sanità i conteggi nonvano e hanno portato al mantenimento nella zona arancione. Oggi però alla luce del riconteggio, gli esperti riuniti in via straordinaria hanno convenuto che poteva essere effettuato un ...

