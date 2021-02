Essere un «Digital Nomad», l'esempio di Nick Pescetto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nick Pescetto è un content creator specializzato nel mettere insieme temi come gli sport estremi, la natura, i viaggi e la fotografia. Le immagini dei suoi viaggi sono tra le più apprezzate del web e sulla sua pagina Instagram conta oltre 330,000 follower. Un "Digital Nomad", un giramondo contemporaneo che è riuscito a cogliere le opportunità di un lavoro che fino a poco tempo fa era quasi sconosciuto. Dopo essersi accorto di non poter Essere felice con un classico lavoro d’ufficio, infatti, ha inseguito i suoi sogni con coraggio fino a raggiungerli. Del resto, il confine tra tempo libero e lavoro, turismo e professione scompare quando l’ufficio diventa un lap top. Raccontare cultura e tradizioni locali vivendo on the road oggi è una realtà per molti ma è anche una sfida che impone di riflettere sul ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021)è un content creator specializzato nel mettere insieme temi come gli sport estremi, la natura, i viaggi e la fotografia. Le immagini dei suoi viaggi sono tra le più apprezzate del web e sulla sua pagina Instagram conta oltre 330,000 follower. Un "", un giramondo contemporaneo che è riuscito a cogliere le opportunità di un lavoro che fino a poco tempo fa era quasi sconosciuto. Dopo essersi accorto di non poterfelice con un classico lavoro d’ufficio, infatti, ha inseguito i suoi sogni con coraggio fino a raggiungerli. Del resto, il confine tra tempo libero e lavoro, turismo e professione scompare quando l’ufficio diventa un lap top. Raccontare cultura e tradizioni locali vivendo on the road oggi è una realtà per molti ma è anche una sfida che impone di riflettere sul ...

