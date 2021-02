Discesa donne di Cortina 2021 startlist completa del 13 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà aperta da una italiana la Discesa donne di Cortina di domani, 13 febbraio 2021. La Marsaglia scenderà con il pettorale numero 1 alle 11 ull’Olympia delle Tofane. Discesa donne di Cortina: come sarà la startlist? Domani, sabato 13 febbraio alle ore 11.00, è in programma la seconda gara femminile di questi campionati del mondo: la Discesa donne di Cortina sull’Olympia delle Tofane. Gara che doveva essere tutta di Sofia Goggia, che invece come sappiamo non sarà presente. Ad aprire questa gara sarà comunque un’italiana, Francesca Marsaglia, seguita a poca distanza da altre due italiane Laura Pirovano che ha preso il numero 3 e Nadia Delago, sorteggiata con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà aperta da una italiana ladidi domani, 13. La Marsaglia scenderà con il pettorale numero 1 alle 11 ull’Olympia delle Tofane.di: come sarà la? Domani, sabato 13alle ore 11.00, è in programma la seconda gara femminile di questi campionati del mondo: ladisull’Olympia delle Tofane. Gara che doveva essere tutta di Sofia Goggia, che invece come sappiamo non sarà presente. Ad aprire questa gara sarà comunque un’italiana, Francesca Marsaglia, seguita a poca distanza da altre due italiane Laura Pirovano che ha preso il numero 3 e Nadia Delago, sorteggiata con il ...

