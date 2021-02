Di Battista, Casaleggio: onestà intellettuale e coerenza serve a M5s (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'Alessandro è fondamentale per il Movimento in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del Movimento'. Lo dice al Corriere della Sera Davide Casaleggio, presidente dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'Alessandro è fondamentale per il Movimento in grado di portare avanti coni principi e le battaglie del Movimento'. Lo dice al Corriere della Sera Davide, presidente dell'...

nicolaPalumbo00 : RT @Libero_official: #Rousseau, vince il 'sì' a #MarioDraghi: il #M5s entra nel governo. Vincono Grillo e Di Maio, sconfitti Di Battista e… - MoniShantiRani : RT @Michele_Arnese: 'Alessandro è fondamentale per il Movimento. È una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i princip… - Michele_Arnese : 'Alessandro è fondamentale per il Movimento. È una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i pri… - MediasetTgcom24 : Di Battista, Casaleggio: onestà intellettuale e coerenza serve a M5s #dibattista - ilbarone1967 : RT @Libero_official: #Rousseau, vince il 'sì' a #MarioDraghi: il #M5s entra nel governo. Vincono Grillo e Di Maio, sconfitti Di Battista e… -