Corruzione, ex assessore comunale assolta anche in appello (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La seconda sezione penale della Corte di appello di Napoli (presidente Marta di Stefano) ha confermato la sentenza di piena assoluzione dell’ex assessore del Comune di Maddaloni (Caserta) Cecilia D’Anna, difesa dagli Avvocati Alfredo Sorge e Mario Corsiero emessa in primo grado, nel novembre 2019, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici hanno respinto l’appello presentato dal Pubblico Ministero Urbano. Cecilia D’Anna venne coinvolta e arrestata per Corruzione unitamente alla sua compagna, e sindaco dell’epoca, Rosa De Lucia (che patteggiò la pena) ed all’imprenditore Alberto di Nardo (condannato in primo grado in abbreviato) che gestiva il servizio trasporto rifiuti urbani del Comune. L’avvocato Alfredo Sorge esprime “soddisfazione per l’operato della Corte che ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La seconda sezione penale della Corte didi Napoli (presidente Marta di Stefano) ha confermato la sentenza di piena assoluzione dell’exdel Comune di Maddaloni (Caserta) Cecilia D’Anna, difesa dagli Avvocati Alfredo Sorge e Mario Corsiero emessa in primo grado, nel novembre 2019, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici hanno respinto l’presentato dal Pubblico Ministero Urbano. Cecilia D’Anna venne coinvolta e arrestata perunitamente alla sua compagna, e sindaco dell’epoca, Rosa De Lucia (che patteggiò la pena) ed all’imprenditore Alberto di Nardo (condannato in primo grado in abbreviato) che gestiva il servizio trasporto rifiuti urbani del Comune. L’avvocato Alfredo Sorge esprime “soddisfazione per l’operato della Corte che ha ...

