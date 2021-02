Cittadinanza Digitale (Ed. Civica): come insegnare agli alunni a navigare responsabilmente in rete e a difendersi dai pericoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (dispense, videotutorial, slides di sintesi, questionari intermedi di autovalutazione) per fornire ai docenti tutti gli strumenti utili a insegnare agli alunni come fare ricerca in rete, difendersi da bulli e cyberbulli, riconoscere le fake news e salvaguardare la propria identità Digitale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (dispense, videotutorial, slides di sintesi, questionari intermedi di autovalutazione) per fornire ai docenti tutti gli strumenti utili afare ricerca inda bulli e cyberbulli, riconoscere le fake news e salvaguardare la propria identità. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Casaleggio: 'Verso la cittadinanza digitale, interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzio… - informapirata : In Italia manca la cultura #opendata. Fondazione @GIMBE e oltre 160 organizzazioni hanno promosso la campagna… - Sakurauchi_Hime : RT @jopratix: @ditron99 Cittadinanza digitale vuol dire che non sei più una persona o un cittadino ma solo un codice a barre. - Sakurauchi_Hime : RT @ditron99: Ma 'cittadinanza digitale' cazzo vordì? - yanfry : RT @noordungp: @GiorgiaLodi Accesso ai dati Covid: quanto ci costa la mancanza di Open Data e di trasparenza -