Borse 12 febbraio, Piazza Affari in positivo. Stabile lo spread. Amsterdam la regina degli scambi (Di sabato 13 febbraio 2021) Borse 12 febbraio. Piazza Affari in positivo. Milano ha guadagnato lo 0,44%. Stabile lo spread, chiusura in area 91 punti. MILANO – Borse 12 febbraio. I mercati chiudono la settimana in positivo. Dopo una prima parte del mese positivo, negli ultimi giorni gli indici hanno registrato qualche piccolo rallentamento. Nell’ultima seduta settimanale i listini sono riusciti a chiudere in rialzo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Amsterdam nel mese di gennaio è diventata la regina degli scambi per l’effetto Brexit. Separazione dall’Ue che ha portato ad un crollo delle transazioni a Londra. Borse 12 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021)12in. Milano ha guadagnato lo 0,44%.lo, chiusura in area 91 punti. MILANO –12. I mercati chiudono la settimana in. Dopo una prima parte del mese, negli ultimi giorni gli indici hanno registrato qualche piccolo rallentamento. Nell’ultima seduta settimanale i listini sono riusciti a chiudere in rialzo. Secondo quanto riportato dal Financial Times,nel mese di gennaio è diventata laper l’effetto Brexit. Separazione dall’Ue che ha portato ad un crollo delle transazioni a Londra.12 ...

