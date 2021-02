Zaia: “L’Ue non dice no all’acquisto autonomo di vaccini” (Di giovedì 11 febbraio 2021) VENEZIA – “L’Unione europea sta certificando di aver gestito male la partita… Il comunicato che ho letto è di terza o quarta mano e non c’è scritto da nessuna parte né che è proibito comprare vaccini né che non c’è un mercato parallelo… Indirettamente ha fatto molta più chiarezza su quello che si può fare”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi in conferenza stampa in merito all’intervento dell’Ue sull’acquisto dei vaccini anti covid da parte dei singoli Paesi membri. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) VENEZIA – “L’Unione europea sta certificando di aver gestito male la partita… Il comunicato che ho letto è di terza o quarta mano e non c’è scritto da nessuna parte né che è proibito comprare vaccini né che non c’è un mercato parallelo… Indirettamente ha fatto molta più chiarezza su quello che si può fare”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi in conferenza stampa in merito all’intervento dell’Ue sull’acquisto dei vaccini anti covid da parte dei singoli Paesi membri.

