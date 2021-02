Wanda Nara, -6 a Parigi ma lei alza la temperatura in città con le sue curve… (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Wanda Nara torna protagonista sui social e lo fa nel modo che i suoi tanti ammiratori preferiscono. Uno scatto su Instagram bollente che alza le gelide temperature francesi. La stessa showgirl argentina gioca proprio sul clima della città: "Parigi -6, però il sole mi 'colpisce' sempre", ha scritto la magnifica modella accompagnando una sua immagine con un outfit speciale non certo tipico di questo periodo. Forme generose e web in tilt.Dopo la possibile frecciata all'Inter, la moglie di Icardi colpisce ancora... ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021)torna protagonista sui social e lo fa nel modo che i suoi tanti ammiratori preferiscono. Uno scatto su Instagram bollente chele gelide temperature francesi. La stessa showgirl argentina gioca proprio sul clima della: "-6, però il sole mi 'colpisce' sempre", ha scritto la magnifica modella accompagnando una sua immagine con un outfit speciale non certo tipico di questo periodo. Forme generose e web in tilt.Dopo la possibile frecciata all'Inter, la moglie di Icardi colpisce ancora... ITA Sport Press.

