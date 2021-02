“Vi sto infastidendo | questo è il mio ultimo post” | star di TikTok si toglie la vita a 18 anni

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Vi stoè il mio”:disi suicida a 18“Vi stosarà il mio”, così Dazhariaa Quint Noyes, nota sui social come Deen, ha salutato i suoi follower sul’8 febbraio scorso prima dirsi la. Veniva dallo stato della Louisiana e aveva 18. A riportare la tremenda storia il Daily Mail. Poco dopo ilcondiviso su, i genitori della 18enne americana hanno confermato il suicidio della figlia con unsu Facebook. Il padre ha condiviso un’immagine di Dazhariaa ringraziando tutti per ...

L'HuffPost

I video mostravano la ragazza che cantava e ballava prima di scrivere: 'Ok, so che vi, questo è il mio ultimo post'. Dazhariaa soffriva di depressione e gestiva un negozio di ...I video mostravano la ragazza che cantava e ballava prima di scrivere: 'Ok, so che vi, questo è il mio ultimo post' . Il padre ha aggiunto: 'Voglio solo stringerti di nuovo, mia ...Facebook Shares Si suicida la star di TikTok Dazhariaa Quint Noyes, nota come Dee. In un post su Facebook, riporta il Daily Mail, la madre della giovane influencer ha confermato che la ragazza, 18 ann ...L'episodio è avvenuto lunedì scorso, 8 febbraio e, secondo quanto riporta il Daily Mail, è stata la madre della giovane influencer a confermare che la ragazza si è tolta la vita impiccandosi.