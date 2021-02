Vaccino Covid, Asl di La Spezia inserisce omosessuali tra soggetti «con comportamenti a rischio». È bufera, poi le scuse (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nei moduli predisposti dall'Asl 5 di La Spezia per accedere alla vaccinazione anti Covid gli omosessuali sono considerati «soggetti con comportamenti a rischio come... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nei moduli predisposti dall'Asl 5 di Laper accedere alla vaccinazione antiglisono considerati «concome...

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - radiodeejay : Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha mobilitato Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi… - DomenicoAiello_ : RT @raffaellapaita: Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti con… - sara_moretto : RT @raffaellapaita: Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccini, partita somministrazione AstraZeneca con apertura del Centro a Fiumicino

Roma, 11 febbraio 2021 Vaccini, partita somministrazione AstraZeneca con apertura del Centro a Fiumicino Parte oggi la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid - 19, destinata per ora a medici liberi professionisti e altri sanitari under 55. La vaccinazione è partita nell'hub di Fiumicino allestito nel parcheggio lunga ...

Coronavirus: bollettino Italia di oggi e contagi Covid nelle regioni

Ma il ministero: AstraZeneca evita casi gravi Vaccino Covid, l'Ue verso firma del contratto con Novovax Il bollettino Covid dell'11 febbraio Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati ...

Vaccino Covid 19: piano, prenotazione e ultime notizie. Le Faq il Resto del Carlino Vaccini, no del ministero al passaporto per gli immuni

Il passaporto vaccinale non è un documento equo secondo l'Oms. In Italia il timore è per la limitata copertura dei vaccini e per la circolazione delle varianti ...

Fiumicino, attivo il nuovo Centro Vaccini della Regione Lazio

Roma, 11 feb. (askanews) - L'aeroporto di Fiumicino ha attivato il nuovo Centro Vaccini della Regione Lazio realizzato per la prima volta in ...

