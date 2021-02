Tim Schafer e altri sviluppatori ammettono di usare le wiki dei fan durante lo sviluppo di sequel e non solo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le pagine wiki dei fan sono un'ottima risorsa per cercare oggetti, portare a termine missioni o semplicemente per conoscere la storia dietro un personaggio. Ma a quanto pare queste pagine vengono sfogliate anche dagli sviluppatori che talvolta dimenticano particolari dei loro stessi giochi. Tra questi c'è Tim Schafer che attraverso un post su Twitter ha svelato di consultare spesso le pagine wiki per i suoi giochi e di certo non è il solo. "Voglio semplicemente ringraziare i siti di pagine wiki dei fan" ha dichiarato Schafer. "Non solo per essere dei fan ma perché ci aiutano a trovare informazioni sui nostri stessi giochi. Mi chiedo se sanno quanto spesso gli sviluppatori consultano queste pagine per fare presentazioni sui propri ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le paginedei fan sono un'ottima risorsa per cercare oggetti, portare a termine missioni o semplicemente per conoscere la storia dietro un personaggio. Ma a quanto pare queste pagine vengono sfogliate anche dagliche talvolta dimenticano particolari dei loro stessi giochi. Tra questi c'è Timche attraverso un post su Twitter ha svelato di consultare spesso le pagineper i suoi giochi e di certo non è il. "Voglio semplicemente ringraziare i siti di paginedei fan" ha dichiarato. "Nonper essere dei fan ma perché ci aiutano a trovare informazioni sui nostri stessi giochi. Mi chiedo se sanno quanto spesso gliconsultano queste pagine per fare presentazioni sui propri ...

