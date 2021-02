Temptation Island | Liberati contro Antonella Elia | “recita una parte”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Valeriae Ciavy, ex concorrenti di, sono stati intervistati da Mondotv 24; nell’intervista Valeria ha parlato di alcuni concorrenti del reality, senza risparmiare nessuno;, secondo la ragazza, stando unacome opinionista del GF Vip. Valeria, ex concorrente di, ha detto la sua senza sconti per nessuno in un’intervista rilasciata per Mondotv 24; intervistata insieme al suo ragazzo Ciavy, la vera Articolo completo: dal blog SoloDonna

kaori38924098 : Tommaso a Temptation Island distruggerà un sacco di coppie...NON VEDO L'ORA #tzvip - t_zstan : RT @LuciachiaraP: ?C’è chi fa Temptation Island e chi lo conduce? #tzvip - LuciachiaraP : ?C’è chi fa Temptation Island e chi lo conduce? #tzvip - lovesetmefree : ??pagherei oro per vedere quest'estate il falò di confronto dei prelemi a temptation island condotto da tommaso, sa… - spoilergf : ??VA BEH ORMAI LO SANNO TUTTI, PIERPAOLO HA AVUTO UNA PROPOSTA LAVORATIVA DA MEDIASET CHE POTREBBE COMPRENDERE ANCHE… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Il ruolo del conduttore in un reality come Loveè marginale (più o meno la stessa rilevanza delle conduzioni died Ex On The Beach ) ma che sarebbe per la De Lellis un gran ...... come accadde nel 2016 con Simona Ventura , quando approdò come naufraga all'Isola per poi condurre prima Selfie " Le cose cambiano su Canale 5 e poiVip nel 2018. Maria Zanghì,...Valeria Liberati e Ciavy, ex concorrenti di Temptation Island, sono stati intervistati da Mondotv 24; nell’intervista Valeria ha parlato di alcuni ...Il Grande Fratello Vip 5 ha il suo protagonista indiscusso, Tommaso Zorzi, che in questi mesi di messa in onda del Reality Show ha saputo conquistare il pubblico con il suo modo di fare irriverente, i ...