Spezia-Milan, scatterà l’ora di Mandzukic? | Serie A News (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Mandzukic potrebbe anche partire titolare in Spezia-Milan di sabato. Così non fosse, molto probabile che giochi dal 1' giovedì in Europa League Spezia-Milan, scatterà l’ora di Mandzukic? Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mariopotrebbe anche partire titolare indi sabato. Così non fosse, molto probabile che giochi dal 1' giovedì in Europa LeaguediPianeta

stillejovattene : Quarto uomo di Spezia Milan Arrigo Sacchi, eh ma il Milan non ruba - PianetaMilan : #SpeziaMilan, scatterà l'ora di @MarioMandzukic9? | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - Elisaerre19 : RT @MilanInter241: Ottima notizia per il #Milan: allenamento in gruppo per Simon #Kjaer, può essere tra i convocati contro lo Spezia. #Tona… - PianetaMilan : #SpeziaMilan: arbitra #Chiffi. Ecco chi c'è al #VAR | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - civppix : RT @pelmilan: @masolinismo Chiffi che arriva allo stadio per arbitrare spezia Milan -