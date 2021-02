Speed skating, Davide Ghiotto è settimo nei 5000 metri ai Mondiali di Heerenveen (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si sono aperti con le gare long distance i Mondiali su singole distanze di Speed skating, in programma ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, già sede degli Europei e delle due tappe della Coppa del Mondo. Due le gare andate in scena oggi: i 5000 metri maschili ed i 3000 metri femminili. Nei 5000 metri maschili successo dello svedese Nils van der Poel, oro in 6’08?395, davanti al neerlandese Patrick Roest, secondo in 6’10?050, a 1?65, mentre è terzo Sergey Trofimov, atleta in gara sotto la bandiera della Russian skating Union, in 6’13?020, a 4?62. In casa Italia è settimo Davide Ghiotto in 6’17?693, a 9?29, mentre è 11° Michele Malfatti in 6’23?068, a 14?67, infine si ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si sono aperti con le gare long distance isu singole distanze di, in programma ad, nei Paesi Bassi, già sede degli Europei e delle due tappe della Coppa del Mondo. Due le gare andate in scena oggi: imaschili ed i 3000femminili. Neimaschili successo dello svedese Nils van der Poel, oro in 6’08?395, davanti al neerlandese Patrick Roest, secondo in 6’10?050, a 1?65, mentre è terzo Sergey Trofimov, atleta in gara sotto la bandiera della RussianUnion, in 6’13?020, a 4?62. In casa Italia èin 6’17?693, a 9?29, mentre è 11° Michele Malfatti in 6’23?068, a 14?67, infine si ...

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating La maratona che i Paesi Bassi aspettano da 24 anni

È uno degli sport nazionali più amati, ma non se ne parla solo perché la città di Heerenveen è diventata la principale sede delle competizioni di speed skating : la bolla del Thialf - l'arena ...

Special Olympics Unveils Mythical Dragon Logo for World Winter Games 2022

... alpine skiing, snowboarding, floorball, cross - country skiing, figure skating, short track speed skating and snowshoeing. About Special Olympics Founded in 1968 , Special Olympics is a global ...

Il giro delle undici città è una gara di pattinaggio della tradizione olandese: si svolge su canali, fiumi e laghi ghiacciati, e ha bisogno di condizioni climatiche particolari che non si verificano s ...

