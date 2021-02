Spagna | gestione del Recovery in mano a Sanchez Via libera solo grazie all’astensione dell’estrema destra “convinta” dagli industriali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nessuna task force: ladelPlan insarà interamente gestita del governo. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il React-EU saranno amministrati da nuovi organismi del ministero del Tesoro sotto la supervisione del premier Pedro Sánchez. Un meccanismo che – come la task force proposta dall’ex premier Giuseppe Conte e poi archiviata – ha attirato molte critiche: le comunità autonome protestano per quello che ritengono un eccesso di “centralizzazione” delle risorse e il governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento sul decreto che disciplina ladei soldi per il rotto della cuffia,di Vox. A convincere la formazione di Santiago Abascal è stata, ...