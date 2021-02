(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nessun “effetto” sui: nelle intenzioni di voto degli italiani il centrosinistra continua a perdere e ilresta ampiamente maggioranza, con FdI che continua are il Pd e ad aggiudicarsi il posto di secondo partito. A chiarirlo è la rilevazione di Euromedia Redearch per Porta a Porta, con la quale Alessandra Ghisleri ha testato i cittadini alla vigilia della formazione del nuovo governo. La conferma dei: ilGli scenari presi in considerazione per il voto, com’è naturale che sia, non contemplanonell’agone elettorale, mentre continuano a fotografare l’esito delle elezioni se si votasse con la situazione attuale, con un partito di Giuseppe Conte o con il premier ...

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Sondaggi, neanche Draghi risolleva Pd e M5S: il centrodestra vince sempre e FdI li scalza - SecolodItalia1 : Sondaggi, neanche Draghi risolleva Pd e M5S: il centrodestra vince sempre e FdI li scalza - luca44682388 : @emifittipaldi ha vinto il primo premio di essere il politico di merda piu odiato d'italia.. e spiegami xke benchè… - saronewcombe : @jacopo_iacoboni Questo sì che è giornalismo di spessore. Parlare di sondaggi come di una scienza esatta fa ridere,… - debby36584618 : @Amookeena @Sport_Mediaset Neanche a me...scrivevano fesserie e proponevano sondaggi surreali ...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi neanche

Il Secolo d'Italia

...10 sia in Italia che in Svezia e non scende mai sotto 0) Questo calo della mortalità non è... In Francia la vaccinazione va molto a rilento, perché sembra che ad esempio neitra le ...Rimorsi? "Nessuno". Rancori? "". È stata una settimana al cardiopalma per Emilio Carelli , che ora tira un sospiro di ... Riaggiorniamoci fra qualche mese,alla mano...".DRAGHI IN SALITA NONOSTANTE L’OVAZIONE DI CONSENSI… PERCHE’ BISOGNA RINCORRERE TUTTI… Ultimo minuto. Effetti Draghi: tutti positivi e di appoggio totale all’estero; soliti freno a mano, no, blocchi e ...L’88,9% dei negozi ha dichiarato di aver subito un calo delle vendite rispetto al primo mese del 2019. Pesano restrizioni e lockdown.