Sanremo in lutto | è venuto a mancare poco fa

L'amore per la musica non è mai venuto meno anche in età avanzata. Ha spesso partecipato ai pomeriggi musicali organizzati presso la Residenza Protetta dove era ospitato già da alcuni anni. La passione per la musica è durata tutta la vita. Quando aveva appena 15 anni entrò al conservatorio per mettere a frutto il suo talento naturale. Lì imparo con maestria a conoscere la chitarra, il violino e il solfeggio. Gli bastava guardare uno spartito una volta per impararlo subito a memoria e risuonarlo con grande facilità. Una qualità che gli permise di farsi strada prima suonando ai matrimoni, poi nelle orchestre, fino ad arrivare al successo con i cantanti più famosi. Oltre alla 'Tigre di Cremona' affiancò tanti altri importantissimi artisti degli anni '60 e '70, come Domenico Modugno, Tony Dallara e Alighiero Noschese. Pierino Ghilardi è morto, famoso maestro ...

