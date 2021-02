Regioni | prorogare lo stop alla circolazione tra territori

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Un Consiglio dei ministri lampo tra oggi e domani perloagli spostamenti tra, che scade lunedì a mezzanotte: le consultazioni hanno reso inevitabile un intervento in extremis dell’esecutivo uscente. Il blocco potrebbe essere esteso di una settimana (lasciando poi al nuovo governo una successiva valutazione) oppure al 5 marzo, quando scadrà anche il dpcm con le limitazioni anti Covid. La richiesta diil divieto è arrivata ieri mattina dConferenza delle, comunicata dal presidente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... spiega il presidente della Conferenza delle, Stefano Bonaccini che si fa portavoce della richiesta diil Dl che vieta gli spostamenti , da avanzare al ministro Francesco Boccia, ...... spiega il presidente della Conferenza delleStefano Bonaccini, che si fa portavoce della richiesta di 'il Dl che vieta gli spostamenti', da avanzare 'al ministro Francesco Boccia, ...Potrebbe arrivare domani, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le Regioni. La misura, sostenuta dai ministri della Salute Robe ...L’ultimo decreto del Governo Conte e poi una nuova fase che i territori intendono avviare con il futuro premier, in vista del prossimo Dpcm che dovrebbe ...