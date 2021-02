Perché Donnarumma non rinnova con il Milan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Milan deve fare i conti con i problemi legati ai contratti in scadenza: per Donnarumma l’accordo è ancora lontano Lontani, senza che i giorni che passano portino ad un avvicinamento. Gianluigi Donnarumma e il Milan fanno i conti con una trattativa per il rinnovo complicata. La volontà delle parti di continuare insieme non basta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildeve fare i conti con i problemi legati ai contratti in scadenza: perl’accordo è ancora lontano Lontani, senza che i giorni che passano portino ad un avvicinamento. Gianluigie ilfanno i conti con una trattativa per il rinnovo complicata. La volontà delle parti di continuare insieme non basta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

massimo12930852 : Ma se donnarumma è così tanto innamorato del nostro milan perché nn prende posizione? Credo che ormai abbia l'età p… - infoitsport : Gazidis: “Ibra rinnova? Perché no! Fiducia per Donnarumma e Calhanoglu, ma scelta loro” - ValerioDiStef91 : @salda__ @NandoPiscopo1 @tcarapezza @Gazzetta_it La mia modesta opinione è che non li accontentino per 2 motivi div… - PietroMazzara : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Gazidis: 'Ibra rimane? Perché no. Fiducioso sui rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma' - MilanNewsit : LIVE MN - Gazidis: 'Ibra rimane? Perché no. Fiducioso sui rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma' -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Donnarumma Calciomercato, Serie A. Gianluigi Donnarumma - Milan: il rinnovo è ancora in stallo. Gattuso rischia

... rinnovo ancora rimandato Calciomercato 2020 - 2021 Milan, Gazidis: 'Se Ibra rinnoverà? Perché no...' 9 ORE FA Il Milan offre 7,5 milioni di euro per cinque anni a Gigio Donnarumma, ma secondo la ...

Milan, Gazidis: 'Ibrahimovic può rinnovare. Calhanoglu e Donnarumma? C'è fiducia'

Se può rinnovare? Perché no...'. Sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu : 'Noi vogliamo che restino qui, sono troppo importanti e stiamo facendo di tutto per arrivare ai rinnovi. Sono grandi persone ...

Milan-Sparta Praga: Pioli cerca il bis in Europa BetStars News – Italia ... rinnovo ancora rimandato Calciomercato 2020 - 2021 Milan, Gazidis: 'Se Ibra rinnoverà?no...' 9 ORE FA Il Milan offre 7,5 milioni di euro per cinque anni a Gigio, ma secondo la ...Se può rinnovare?no...'. Sui rinnovi die Calhanoglu : 'Noi vogliamo che restino qui, sono troppo importanti e stiamo facendo di tutto per arrivare ai rinnovi. Sono grandi persone ...