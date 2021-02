'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. Bufera su Asl di La Spezia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diventa un caso politico nazionale quello scoppiato oggi in in Liguria dopo la denuncia dell'assessore di opposizione Ferruccio Sansa: nei moduli predisposti per accedere al vaccino gli omosessuali ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diventa un caso politico nazionale quello scoppiato oggi in in Liguria dopo la denuncia dell'assessore di opposizione Ferruccio Sansa: nei moduli predisposti per accedere al vaccino gli omosessuali ...

eziomauro : 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia - lucianonobili : L’omosessualità definita “comportamento a rischio”? L’omosessualità equiparata a “tossicodipendenza” e alla “prosti… - pfmajorino : Dopo gli anziani da sacrificare e e il vaccino da dare prima ai ricchi ora 'l'omosessualità come comportamento a ri… - Lady_Marlene_ : RT @gayit: 'Omosessualità comportamento a rischio Covid-19', follia dalla Asl 5 di La Spezia - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Per il ministero della Salute l'omosessualità è un comportamento a rischio per il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Omosessualità comportamento 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. Bufera su Asl di La Spezia

Diventa un caso politico nazionale quello scoppiato oggi in in Liguria dopo la denuncia dell'assessore di opposizione Ferruccio Sansa: nei moduli predisposti per accedere al vaccino gli omosessuali ...

"Omosessualità comportamento a rischio", Pastorino (Leu): "Prendo atto con disappunto che si tratta di linee guida ministeriali"

' Quest'oggi ho dichiarato come sia vergognoso e ignobile indicare l'omosessualità nella lista dei comportamenti a rischio nei moduli per accedere alla vaccinazione anti Covid utilizzati da Asl5 a Spezia. Prendo atto con grande disappunto che facevano parte di linee ...

Per il ministero della Salute l'omosessualità è un comportamento a rischio per il Covid AGI - Agenzia Italia Diventa un caso politico nazionale quello scoppiato oggi in in Liguria dopo la denuncia dell'assessore di opposizione Ferruccio Sansa: nei moduli predisposti per accedere al vaccino gli omosessuali ...' Quest'oggi ho dichiarato come sia vergognoso e ignobile indicare l'nella lista dei comportamenti a rischio nei moduli per accedere alla vaccinazione anti Covid utilizzati da Asl5 a Spezia. Prendo atto con grande disappunto che facevano parte di linee ...