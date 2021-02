‘ndrangheta, sequestrati beni per 212 milioni al “re del bitume” (Di giovedì 11 febbraio 2021) beni del valore complessivo di oltre 212 milioni di euro sono stati confiscati all’imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità alle cosche della ‘ndrangheta Piromalli e Zagari-Fazzalari, operanti nel “mandamento” tirrenico reggino. ? Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il coordinamento della Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 11 febbraio 2021)del valore complessivo di oltre 212di euro sono stati confiscati all’imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità alle cosche dellaPiromalli e Zagari-Fazzalari, operanti nel “mandamento” tirrenico reggino. ? Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il coordinamento della

