Nasce in Brianza il Parco dell'Acqua, modello di ‘green infrastructure' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Monza, 11 feb. - (Adnkronos) - Nascerà tra l'autunno del 2021e la primavera 2022 il Parco dell'Acqua, ultimo progetto di Brianzacque -gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Monza e Brianza - con il fine di integrare il contenimento dell'Acqua piovana con la valorizzazione naturalistica del territorio a beneficio delle comunità residenti. Il progetto, presentato oggi a Monza, è un modello di “green infrastructure”, ovvero un sistema con una serie di elementi in rete finalizzati a risolvere le criticità urbane e climatiche coinvolgendo la natura in modo sostenibile. Del Parco faranno parte due spazi pubblici — uno ad Arcore (Mb) e l'altro tra i Comuni di Bernareggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Monza, 11 feb. - (Adnkronos) -rà tra l'autunno del 2021e la primavera 2022 il, ultimo progetto dicque -gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Monza e- con il fine di integrare il contenimentopiovana con la valorizzazione naturalistica del territorio a beneficioe comunità residenti. Il progetto, presentato oggi a Monza, è un moo di “green”, ovvero un sistema con una serie di elementi in rete finalizzati a risolvere le criticità urbane e climatiche coinvolgendo la natura in modo sostenibile. Delfaranno parte due spazi pubblici — uno ad Arcore (Mb) e l'altro tra i Comuni di Bernareggio ...

BrianzAcque è la società pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato in provincia di Monza e Brianza. Concretamente, si tratta di veri e propri giardini pubblici, frutto della ...

Nasce dal mix di queste esigenze il Parco dell’Acqua ... E rappresenta un ulteriore tassello che il gestore pubblico del servizio idrico integrato di Monza e Brianza aggiunge al piano di misure ...

