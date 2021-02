Napoli, cavallo impaurito vaga in autostrada: “Bisogna evitare incidenti” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Un cavallo si aggira per l’autostrada di Napoli nei pressi dell’uscita Centro Direzionale. Un pericolo sia per l’animale ma anche per i conducenti delle auto che transitano su quella strada. Il fatto è stato segnalato da un cittadino che ha ripreso la scena ed ha inviato il video al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli la quale ha subito provveduto l’intervento delle autorità per evitare qualsiasi tipo di incidenti. Queste le parole di Borrelli: “Abbiamo segnalato l’accaduto all’autorità richiedendo un intervento rapido e super attento. Bisogna evitare incidenti. Per fortuna da quello che ci hanno riferito l’animale è spaventato ma non ferito anche se ha causato notevoli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unsi aggira per l’dinei pressi dell’uscita Centro Direzionale. Un pericolo sia per l’animale ma anche per i conducenti delle auto che transitano su quella strada. Il fatto è stato segnalato da un cittadino che ha ripreso la scena ed ha inviato il video al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli la quale ha subito provveduto l’intervento delle autorità perqualsiasi tipo di. Queste le parole di Borrelli: “Abbiamo segnalato l’accaduto all’autorità richiedendo un intervento rapido e super attento.. Per fortuna da quello che ci hanno riferito l’animale è spaventato ma non ferito anche se ha causato notevoli ...

