Mortal Kombat 11: un fan ricrea la Fatality di Jax e attira l'attenzione persino di Ed Boon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Poche serie di videogiochi hanno creatori così attivamente coinvolti con le loro community come Ed Boon di NetherRealm Studios con Mortal Kombat. Sia che si tratti di stuzzicare i fan con i personaggi dei DLC in arrivo o di promuovere meme di Mortal Kombat, Boon può spesso essere trovato a parlare con i fan sui social media. All'inizio di questa settimana, Boon ha richiamato l'attenzione sul video di un fan che ha ricreato la Fatality di Jax Briggs in Mortal Kombat 11. Il diciassettenne regista indipendente nigeriano "Ayo The Creator" ha caricato un video della sua creazione fatta con pochissimo budget su Twitter, con il director che lo ha retwittato poco dopo. Il basso budget del ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Poche serie di videogiochi hanno creatori così attivamente coinvolti con le loro community come Eddi NetherRealm Studios con. Sia che si tratti di stuzzicare i fan con i personaggi dei DLC in arrivo o di promuovere meme dipuò spesso essere trovato a parlare con i fan sui social media. All'inizio di questa settimana,ha richiamato l'sul video di un fan che hato ladi Jax Briggs in11. Il diciassettenne regista indipendente nigeriano "Ayo The Creator" ha caricato un video della sua creazione fatta con pochissimo budget su Twitter, con il director che lo ha retwittato poco dopo. Il basso budget del ...

Eurogamer_it : Un fan ricrea la Fatality di Jax in #MortalKombat11 con un video low budget. - Pulpofrito : A darle amorcito a mortal kombat 11! - AdamoMoses : Quando l'avanguardia si creava con ingenuità e leggerezza: Behind the Scenes - Mortal Kombat 1 (Extended Version) [… - LeoX42928582 : @OmegaCritico Fua Mundo Exterior le decis, ni que fuera Mortal Kombat jsjsj - Stefano10016664 : Ebbene sì, Salvini e’ un personaggio di Mortal Kombat. In questa foto lo vediamo mentre subisce una Babality. -