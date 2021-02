Minacce in aula a Saviano e Capacchione: chieste tre condanne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre condanne sono state chieste per le Minacce allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione, fatte in aula durante il processo di appello Spartacus a Napoli dai boss dei Casalesi nel 2008. Il pm Alberto Galanti di Roma ha sollecitato condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e per gli avvocati Michele Santonastasio e Carmine D’Aniello. L’accusa nei loro confronti è Minacce aggravate dal metodo mafioso. Nel corso della requisitoria il pm ha affermato che “Capacchione e’ stata una spina nel fianco del clan e Saviano con il suo libro ‘Gomorra’ ha acceso i fari sulla provincia di Caserta: questo per una consorteria mafiosa è un colpo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTresono stateper leallo scrittore Robertoe alla giornalista Rosaria, fatte indurante il processo di appello Spartacus a Napoli dai boss dei Casalesi nel 2008. Il pm Alberto Galanti di Roma ha sollecitatoad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e per gli avvocati Michele Santonastasio e Carmine D’Aniello. L’accusa nei loro confronti èaggravate dal metodo mafioso. Nel corso della requisitoria il pm ha affermato che “e’ stata una spina nel fianco del clan econ il suo libro ‘Gomorra’ ha acceso i fari sulla provincia di Caserta: questo per una consorteria mafiosa è un colpo ...

