Milan, Bennacer: “Ibrahimovic ci ha dato tanto. E quando urla in allenamento…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata ad AFP, Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri soffermandosi in modo particolare anche sull'apporto dato dal compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic e i suoi modi di... tenere alta la tensione nel corso degli allenamenti e delle partite.A tutto Bennacercaption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="718" Zlatan Ibrahimovic Milan (Getty Images)/caption"quando vediamo che urla fa piacere, è meglio che se non dicesse nulla. Altrimenti significherebbe che non gli importa", ha spiegato Bennacer sulla grinta dello svedese anche nel corso delle sessioni di allenamento. "Ci ha portato tanto. Con tutta l’esperienza che ha cerca di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata ad AFP, Ismaël, centrocampista del, ha parlato della stagione dei rossoneri soffermandosi in modo particolare anche sull'apportodal compagno di squadra Zlatane i suoi modi di... tenere alta la tensione nel corso degli allenamenti e delle partite.A tuttocaption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="718" Zlatan(Getty Images)/caption"vediamo chefa piacere, è meglio che se non dicesse nulla. Altrimenti significherebbe che non gli importa", ha spiegatosulla grinta dello svedese anche nel corso delle sessioni di allenamento. "Ci ha portato. Con tutta l’esperienza che ha cerca di ...

AntoVitiello : #Milan, #Bennacer anche oggi in gruppo ed è recuperato. #Kjaer sta molto meglio, ha svolto una parte di lavoro con… - AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero. #Kjaer allenamento sul campo ma non ancora con la… - AntoVitiello : Convocati #Milan: fuori #Bennacer, c'è #Calhanoglu - ItaSportPress : Milan, Bennacer: 'Ibrahimovic ci ha dato tanto. E quando urla in allenamento...' - - TuttoFanta : ?? #MILAN, le parole di #Bennacer: 'Scudetto? Se non arriviamo fino in fondo quest’anno, tutto quello che abbiamo fa… -