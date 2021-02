Mihajlovic: “Barrow? Per affermarsi dovrà fare altre 6/7 doppiette come quella contro il Parma. Domani giocherà Skov Olsen” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Benevento. Queste le parole del tecnicno dei felsinei. Su Barrow: “Barrow per affermarsi dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette così, ma siamo contenti che si sia sbloccato e speriamo continui così. Da Domani mi aspetto una partita convincente. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con il Parma, essere attenti ai dettagli. Le prestazioni ci sono sempre, ormai non è più una questione tecnico/tattica ma una questione mentale: è quello che rende una prestazione vincente. Speriamo di continuare con i risultati”. Sulla formazione che schiererà Domani: “Domani gioca Skov ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Benevento. Queste le parole del tecnicno dei felsinei. Su: “peralmeno6/7così, ma siamo contenti che si sia sbloccato e speriamo continui così. Dami aspetto una partita convincente. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con il, essere attenti ai dettagli. Le prestazioni ci sono sempre, ormai non è più una questione tecnico/tattica ma una questione mentale: è quello che rende una prestazione vincente. Speriamo di continuare con i risultati”. Sulla formazione che schiererà: “gioca...

1000Cuori : ?? Mihajlovic: ''Da Barrow vorrei altre 6/7 doppiette. Domani gioca di nuovo Skov Olsen'' ?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Mihajlovic a sorpresa: 'Scelta fatta tra Skov Olsen e Orsolini per il #Benevento' ? - SOSFanta : ?? #Mihajlovic a sorpresa: 'Scelta fatta tra Skov Olsen e Orsolini per il #Benevento' ? - Fantacalcio : Bologna, Mihajlovic: 'Orsolini va in panchina, occhio alla crescita di Barrow' - Dalla_SerieA : Parma-Bologna 0-3: Barrow e Orsolini mandano D’Aversa al tappeto - -