Italgas | in esercizio altri 130 chilometri di reti nel Sud della Sardegna

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Hanno preso il via in questi giorni le attività di messa indi ulteriori 130circa dinative digitali al servizio di otto comuni nel Sud, ricompresi nei bacini 26, 27, 35 e 37 attigui al bacino 38 di Cagliari, anch’esso in concessione al Gruppo. Si tratta delle cittadine di Ussana, Nuraminis, San Sperate (bacino 37), Serrenti, Sanluri (bacino 27), Barrali (bacino 26), Masainas e Villaperuccio (bacino 35) che, entro il 17 febbraio, saranno raggiunte dal gas naturale. Qui, come neglibacini in concessione, Medea (Gruppo) ha realizzato nuovedi distribuzione dotate di sensoristica integrata per il controllo da remoto oltre alla predisposizione per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Italgas esercizio

Il Messaggero

Hanno preso il via in questi giorni le attività di messa indi ulteriori 130 chilometri circa di reti native digitali al servizio di otto comuni nel ...in concessione al Gruppo. Si ......fine febbraio 2020 all'indomani della diffusione dei risultati del secondo trimestre dell'... Settore utility in verde dopo il netto calo di ieri: A2A +0,86%,+1,27%, Enel +0,41%, Terna ...Hanno preso il via in questi giorni le attività di messa in esercizio di ulteriori 130 chilometri circa di reti native digitali al servizio di ...L’attivazione ha preso il via da Ussana e si concluderà il 17 febbraio a Villaperuccio. Coinvolge oltre 6.500 potenziali clienti nei bacini 26, 27, 35 e 37 attigui al 38 del capoluogo. Hanno preso il ...