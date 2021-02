Inter | Sconcerti | “Lautaro non rende contro le Big | Conte insoddisfatto La ‘LuLa’? Ha un punto debole”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 11 febbraio 2021)stizzito dalla famosa LuLa.Così Mario, giornalista e redattore del Corriere della Seravenuto in merito ad alcuni temi legati nello specifico al mondo. Tra questi, infatti, il noto opinionista sportivo ha deciso di soffermarsi - in un'vista esclusiva ai microfoni di calciomercato.com - sull'influenza diMartinez in alcuni dei crocevia stagionali più importanti per la compagine nerazzurro. L'attaccante argentino - a detta dello stesso- non starebbendo soddisfatto nemmeno il suo tecnico Antonio, rimasto deluso da alcune prestazioni sottotono nelle ultime uscite. Ecco le sue parole: "atto secondo. Approfondendo si scopre che nemmeno ...