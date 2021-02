Inter, Conte rifiuta il Tapiro d’Oro di Striscia dopo la querelle con Agnelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha rifiutato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la Juventus e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli, Valerio Staffelli, inviato del TG satirico di Mediaset, ha provato a consegnare il celebre “premio” all’allenatore dell’Inter, che ha però declinato l’offerta visibilmente seccato. In calce, l’immagine del tecnico nerazzurro che lascia sul posto Staffelli senza accettare il Tapiro. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antonio, tecnico dell’, hato ildila Notizia.l’eliminazione in Coppa Italia con la Juventus e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri Andrea, Valerio Staffelli, inviato del TG satirico di Mediaset, ha provato a consegnare il celebre “premio” all’allenatore dell’, che ha però declinato l’offerta visibilmente seccato. In calce, l’immagine del tecnico nerazzurro che lascia sul posto Staffelli senza accettare il. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

